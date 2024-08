Paralimpiadi: in gara i genovesi Bocciardo e Salvadè

Genova sarà presente nuovamente a Parigi in occasione delle Paralimpiadi. Testimonial della Capitale Europea dello Sport, chiamato alla riconferma dopo i successi di Rio e Tokyo, sarà Francesco Bocciardo, campione della Nuotatori Genovesi e delle Fiamme Oro. Lo seguiranno i coach Filippo Tassara e Marcello Rigamonti.



“Io sono quello che sono anche grazie alla mia disabilità, alle difficoltà che ho attraversato. Bisogna viverla, rendergli onore per questo, mai nasconderla". È questo il pensiero di Francesco Bocciardo che ha fatto presto i conti con la sua condizione. In vasca si sente libero, immagina di volare: "Mia madre dice addirittura che ho imparato prima a nuotare che a camminare”. Nato con una diplegia distale spastica, Francesco considera lo sport un’occasione di svago, divertimento ma soprattutto di riscatto.