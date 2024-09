Torna la Millevele Iren

La Millevele-IREN torna ancora una volta a illuminare Genova in occasione del Salone Nautico Internazionale. Dopo i grandi appuntamenti tricolori, con la Coppa Primavela e i Campionati Italiani in singolo, la Vela è ancora al centro dell’attenzione dei programmi della Capitale Europea dello Sport. Ieri a Palazzo Tursi la consegna dei guidoni ai circoli velici della Liguria che si sfideranno per conquistare il Trofeo Intercircoli Boero Bartolomeo e poi la presentazione del programma. Sabato 21 settembre alle 11 il colpo di cannone aprirà la trentaseiesima edizione di una manifestazione caratterizzata dalla presenza in acqua di centinaia di scafi.

Millevele: i percorsi

Confermata la formula dei percorsi differenziati, per lunghezza delle imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo antistante Quarto e gli arrivi previsti con sfilata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e spettatori a terra. Per il 2024, confermati i tre percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova, fra i Lidi di Genova e Punta Chiappa. I percorsi saranno tre rispettivamente per il gruppo A (rosso), B (verde) e C (giallo) . Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 17:00 di venerdì 20 settembre in queste modalità: sul sito www.yachtclubitaliano.it e presso la segreteria dello YCI – regate@yci.it

Gli altri eventi

Come di consueto la Millevele IREN si conferma un contenitore di eventi e, la vela, uno straordinario veicolo di messaggi positivi. Anche per l’edizione 2024, all’interno di Millevele, ci sarà la oramai consueta sfida che riguarderà le utilities IREN che si confronteranno a bordo di ben 29 barche nella IREN Utility Cup. Confermata anche la Millevele Classic, per gli scafi d’epoca e classici che concorreranno per aggiudicarsi il premio speciale Genova 2024 – Trofeo YCI Heritage: che andrà? all’imbarcazione più ‘antica’ che partecipa alla Veleggiata, a testimonianza della storicità? del valore dello sport della vela. Ultima ma non meno importante, la sfida delle sfide, la prestigiosa Coppa Boero Bartolomeo tra i Circoli Velici del territorio che sono chiamati a partecipare con i loro equipaggi e scafi migliori per una inedita sfida in mare!