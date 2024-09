Park Tennis Genova pronto per i campionati di A1

Il Park Tennis Genova sarà, nel 2024 in cui Genova è Capitale Europea dello Sport , l’unica squadra presente ai nastri di partenza con due formazioni nell’ambito dei campionati di A1. Le due squadre saranno dirette, ancora una volta, dai riconfermati capitani Gianluca Naso e Giorgia Buchanan . Il Park maschile esordisce domenica 6 ottobre in casa contro il Bassano, per poi giocare sui campi dell’Eur Sporting Club (13 ottobre) e chiudere il girone d’andata a Vigevano contro il Selva Alta (20 ottobre). Terza trasferta di fila a Bassano (27 ottobre) prima dei due turni casalinghi contro Eur Sporting Club (3 novembre) e Selva Alta (10 novembre).

"Nulla è facile e comodo in questo torneo"

"Nulla è facile e comodo in questo torneo, bisogna esser cauti e non sbilanciarsi anche se il nostro obiettivo è entrare tra le prime 4 d’Italia, alla nostra portata considerato il valore degli uomini della nostra formazione – afferma capitan Naso – occorre verificare le forze in campo giornata dopo giornata. Avremo la possibilità di giocare sempre con lo straniero con l’innesto di Philip Horansky. Sarà l’ultimo anno per Mager come componente del vivaio, confido anche nella sua volontà di portare il contributo a sostegno del nostro circolo". Il Park femminile scende in campo a Padova, contro l’Argos, domenica 6 ottobre. Tre turni casalinghi di fila vedranno opposte le ragazze contro CT Palermo (13 ottobre), Società Canottieri Casale (20 ottobre) e ancora Padova Argos (27 ottobre). Gli ultimi due match del girone saranno quindi giocati sui campi del CT Palermo (3 novembre) e della Canottieri Casale (10 novembre). "Un girone veramente tosto, contro la vincitrice e la finalista dell’ultimo campionato di A1, e anche il Padova è squadra ostica e compatta – racconta capitan Buchanan – sarà importante sul veloce di Padova fare bene e fondamentale sarà anche la partita di ritorno, poi venderemo cara la pelle con Casale e Palermo, due vivai davvero forti. L’obiettivo sarà sicuramente la salvezza, con due nuovi innesti: la spagnola Carlota Martinez Cirez e l’italo-tedesca Anne Schaefer".