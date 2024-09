Mondiali Coastal Rowing: la carica degli equipaggi genovesi

Tra i singolisti sarà presente Davide Mumolo, atleta di spicco del canottaggio nazionale, in forza a Elpis Genova e Fiamme Oro, reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Davide è in gara in uno scenario di casa come quello della sua città natale: Genova. “Per me sarà una sfida nuova visto che non ho mai corso in questa specialità”, racconta Mumolo, “ho voluto fortemente partecipare al Mondiale in casa perché sarà un onore partecipare con il supporto del tifo locale. Spero che ci sia tanta gente a seguire me e tutti gli atleti genovesi in gara», aggiunge, «speriamo di portare in alto il nome di una città che è sempre più al centro del panorama sportivo nazionale anche grazie al programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024”. Nella specialità del singolo parteciperà anche Francesco Verderame (Argus).

Nel beach sprint a difendere i colori azzurri nel CMix2x (doppio misto) ci sarà Silvia Tripi. Atleta genovese, tesserata Elpis, gareggerà insieme a Federico Ceccarino del Circolo Canottieri Napoli a caccia di un risultato importante nella disciplina appena inserita nel programma olimpico, dopo aver conquistato la maglia azzurra ai Trials di Donoratico alcuni mesi fa. “Questo è il mio primo Mondiale e sono felice di essermi qualificata”, afferma Tripi, “sarebbe bellissimo almeno eguagliare il bronzo conquistato all’Europeo”. E ancora. “Sarà molto emozionante in quanto potrò avere tutti i miei cari sul posto per sostenermi, inoltre avrò l’onore di rappresentare la mia città e questa cosa mi inorgoglisce tantissimo”.

Nell’endurance, invece, due club genovesi cercheranno di portare in alto i colori della città: il Rowing Club Genovese e la Società Sportiva Murcarolo. L’equipaggio detentore del Mondiale sarà composto da Edoardo Marchetti, Giacomo Costa, Lorenzo Gaione e Edoardo Rocchi, con Alessandro Calder timoniere. Nell’equipaggio genovese figura Giacomo Costa, capace di conquistare il titolo di campione del mondo nel 4x a Barletta nel 2023 e a Hong Kong nel 2019, ottenendo anche un secondo posto nel 2022 a Saundersfoot, in Galles. “Ci siamo preparati ancora meglio dell’anno scorso”, afferma l’atleta, “sappiamo che ripetersi è difficilissimo ma abbiamo tanta voglia di fare bene in casa e per questo ringraziamo la società che ci ha dato i mezzi per lavorare ancora meglio”.

“Quest’anno avere la possibilità di difendere il titolo nella nostra Genova ci dà una carica immensa”, commenta Lorenzo Gaione, “non sarà facile ma siamo pronti e determinati a ripetere l’impresa dell’anno scorso”. “Sicuramente partire con il peso sulle spalle del titolo mondiale guadagnato lo scorso anno non è semplice”, aggiunge Edoardo Rocchi, “ma noi siamo pronti e determinati nel cercare di riconfermarci”. “Avere la carica dei nostri amici e parenti ci aiuta e ci sprona a dare il massimo”, conclude, “siamo molto contenti ed emozionati di gareggiare a Genova e speriamo di regalare un bello spettacolo per chi ci segue e tifa per noi”.

Al via nel 4x anche l’equipaggio della Sportiva Murcarolo, bronzo nella specialità nell’edizione 2023 di Barletta. Il club genovese schiererà Guglielmo Melegari, Pietro Sitia, Andrea Licatalosi e Giovanni Melegari, con Fabio Siracusa come timoniere. “Il livello sarà molto alto”, afferma Pietro Sitia, “ma non ci presentiamo per fare risultato cercando di confermarci con un equipaggio quasi invariato rispetto a Barletta”. “Avremo la possibilità di confermarci se non di migliorare quanto fatto a Barletta”, dice Giovanni Melegari, “e farlo davanti alle persone della nostra città e alle nostre famiglie, che non riescono spesso a seguirci in presenza, sarà una cosa sicuramente speciale”. “Speriamo di fare bene come nel 2023”, conclude Fabio Siracusa, “sarà un’emozione diversa gareggiare nella nostra città e per questo speriamo che la cittadinanza risponda presente”.