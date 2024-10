Gran finale per il 12° Campionato della Lanterna

Ziggy (ORC Gran Crociera), Imxtinente (ORC Regata), J-Bes (J 80) e Jaws (J 24) firmano il 12° Campionato della Lanterna , inserito nel programma degli eventi di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Grande successo per l’appuntamento curato nei dettagli dal Circolo Nautico Mandraccio con la collaborazione del Comune di Genova , della Porto Antico spa e del Waterfront Sailing Club Genova . Il meteo benedice una manifestazione che registra ben 7 regate per gli ORC Gran Crociera, 6 per gli ORC Regata, 3 per i J80 e i J24.

I vincitori del 12° Campionato della Lanterna

J Blu di Luca Dotto (Il Pontile) conquista il Trofeo Phase ed è premiato dall’ingegner Marco Venturini, amministratore di Phase Motion Control. Imxtinente di Adelio Frixione (YCI) fa festa nella classe ORC Regata, mettendosi in evidenza con un primo, un secondo e un quarto posto. Secondo nella classifica generale è Bonnie di Federico Barbieri (YC Sanremo), nel week end protagonista con un primo, un terzo e un quarto posto. Terzo posto per J Blu, quarto Tekno di Piero Arduino (LNI Genova) che è vincitore della quarta prova. Benissimo Ziggy di Andrea Nasuti (CN Vadese), primo nella generale ORC Gran Crociera e in grado di firmare i successi della quinta e settima prova. La sesta va, invece, a Zero in Condotta di Alessio Arru (ANSD), secondo nel ranking finale davanti a Manu di Fulvio Sposaro (CN Marina Genova Aeroporto). J Bes di Eros Rossi (CV Sori) va a segno nel J 80 con tre vittorie in altrettante prove, seguito in classifica da Tabu J di Gianmaria Pantella (LNI Santa Margherita Ligure) e Jayrose di Simone Agrosi (LNI Genova). Jaws di Mori e Varini (Centro Velico Elbano) conquista la leadership nella classe J 24 con due primi e un secondo posto: seguono Be Beef di Gian Bartolo Barnao (LNI Genova) e Be Quiet di Rolando Ballero (LNI Genova).