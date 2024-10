Cinquant’anni di Trofeo Nico Sapio

Il Trofeo Nico Sapio , tradizionale appuntamento natatorio internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova, taglia il traguardo della cinquantesima edizione. ??Appuntamento dall'8 al 10 novembre, all'interno del My Sport Village Sciorba (il più grande impianto polisportivo della Liguria) nell'ambito del programma di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport".

I protagonisti

??Brillerà, nel 2024, Alberto Razzetti. Il campione di Genova Nuoto My Sport e Fiamme Gialle è reduce dalle tre finali raggiunte a Parigi 2024 nei 200 misti, 400 misti e 200 farfalla ed è pronto a entusiasmare il pubblico di casa. Alessandro Miressi e Leonardo Deplano sono i protagonisti del bronzo olimpico della 4x100 stile libero. Il Sapio sarà anche un test probante per gli azzurri Alessandro Ragaini (semifinalista nei 200 stile libero), Gianmarco Sansone, Lisa Angiolini e Sara Curtis (primatista mondiale Junior). ??In gara anche una rappresentativa giovanile di 4 azzurrine e 4 azzurrini reduci dalla vittoria in Coppa Comen. Un parterre internazionale arricchito dalla partecipazione di un team francese, tra loro i componenti del bronzo olimpico nella 4x100 mista.

?"Tagliamo, nel 2024, un traguardo molto importante...Mezzo secolo di Trofeo Nico Sapio, con grande piacere condivido questo traguardo con tutto il mondo Genova Nuoto e My Sport, con le istituzioni e gli appassionati che seguono attentamente questa manifestazione ogni anno. Festeggiare questo compleanno nell'anno in cui la nostra città è capitale europea dello sport ci rende ancor più orgogliosi" sorride Mara Sacchi, presidente del Genova Nuoto-My Sport.

Il programma

Il programma prevede venerdì 8 e sabato 9 novembre batterie (inizio ore 9) e finali (inizio ore 16 e 30 venerdi, inizio ore 16 sabato con diretta RAI) dedicate alle categorie Assoluti e Juniores. Domenica 10, invece, in vasca le categorie giovanili Esordienti A e Ragazzi con inizio alle 9 in mattinata e alle 16 nel pomeriggio.



La rassegna natatoria della Sciorba, internazionale dal 1988 e inserito stabilmente nel calendario della LEN, registra a partire dal 2012 l’istituzione del Trofeo Alfredo Provenzali, assegnato all'atleta autore della migliore prestazione cronometrica assoluta, in ricordo di colui che di Nico Sapio è stato il degno erede e continuatore, grande cronista sportivo della RAI di Genova, assiduo frequentatore di questa manifestazione, voce indimenticabile dello sport in generale, ma soprattutto grande amico del nuoto e della pallanuoto. Dal 2019 si è aggiunta la Coppa Luigi Gardella, in memoria dello storico presidente del Genova Nuoto e ideatore del Trofeo Nico Sapio: è assegnata alla società vincitrice della classifica sommatoria Esordienti A e Ragazzi. Da quest'anno verrà inoltre assegnato un premio intitolato a Francesco "Gino" Saverino dedicato all'allenatore della squadra prima classificata tra gli Assoluti.