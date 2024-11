Sabato a Genova il Palio degli Istituti Nautici

Sabato prossimo 24 novembre, nell’ambito del programma “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, si svolgerà il Palio Remiero dei Nautici e ITS Academy. Il Porto Antico di Genova, con in cabina di regia l’Associazione EX Allievi e Docenti del Nautico San Giorgio, ospiterà una serie di sfide di gozzi, imbarcazione ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, ente patrocinatore insieme al Comune di Genova.



Un appuntamento importante, legato a sport e cultura del mare.



Un appuntamento di calibro nazionale, con la partecipazione degli studenti dell’IIS Capellini-Sauro di La Spezia, IIS M.Paglietti di Porto Torres, IISS Amerigo Vespucci di Gallipoli, IISS Ferraris-Pancaldo di Savona, IISS G.Caboto di Gaeta, IISS L.Calamatta di Civitavecchia, ISIS Duca degli Abruzzi di Catania, ITTL Andrea Doria di Imperia, Nautico A.Cappellini di Livorno, Nautico C.Colombo di Camogli, Nautico Euclide Caracciolo di Bari,

Nautico S.Giorgio di Genova e Nautico Venier Cini di Venezia.