Ufficiale la data del 41° Rally della Lanterna© .

GENOVA - La gara genovese, dopo il successo della Finale della Coppa Italia Rally nell’ambito del programma “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, rientra nella serie più ambita dai gentlemen drivers. Lanternarally ed Aci Genova, con il supporto fondamentale di Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria che anche nel 2024 hanno sostenuto la manifestazione, raccolgono la sfida per organizzare un evento di altissimo livello, come si è visto lo scorso novembre in occasione della Finale nazionale.