Il settimanale Chi: "Vlahovic pensa solo alla Juve, stop alla love story"

La storia d'amore tra Vlahovic e Mariasole Pollio

Vlahovic e Mariasole non hanno mai ufficializzato la loro liaison ma qualche tempo fa su Instagram si sono scambiati dei cuori che non sono passati inosservati. Prima di incontrare il calciatore serbo la Pollio - vista in Don Matteo e a Battiti Live - ha frequentato per un breve periodo Deddy, cantante dell'ultima edizione di Amici.