Sangiovanni paragona il termoscanner alle bombe: è polemica

Sangiovanni nell’occhio del ciclone. Il giovane cantante ex Amici ha postato una foto piuttosto ambigua, in cui è ritratto con un termoscanner, accompagnato dal commento: “Siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo”. Come a volere paragonare l’emergenza Covid al drammatico conflitto in Ucraina. Tanti follower del cantante, seguito su Instagram da oltre 1.5 milioni di fan, non hanno gradito. “Scusa ma il paragone te lo potevi risparmiare. I termometri non fanno danni, non uccidono le persone, le armi sì. Non trovo logica in quello che hai scritto”, ha fatto notare un utente.