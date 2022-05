Gender Reveal all'Olimpico per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

ROMA - Annuncio "in tema" per Mattia Zaccagni, uomo fondamentale nel tridente della Lazio di Sarri, e la fashion blogger Chiara Nasti, che decidono di rivelare il sesso del loro primo bambino proprio allo Stadio Olimpico. A dare il via alla festa è stato "papà" Mattia, che ha calciato in porta proprio sotto la Curva Nord, tempio del tifo biancoceleste, con il tabellone ad illuminarsi nel momento in cui il pallone ha trovato il fondo della rete, annunciando "It's a boy!". Già, perchè sarà un maschietto il frutto dell'amore tra l'attaccante di Sarri e la sorella dell'ex corteggiatrice Angela, zia onnipresente, anche questa sera. Poi una "pioggia" di coriandoli azzurri e il bacio tra i due innamorati. Durante il match tra Spezia e Lazio, Zaccagni aveva esultato con il classico pallone sotto la maglia, a simulare il "pancione" e la Nasti aveva a quel punto confermato la gravidanza, condividendo il lieto evento con i suoi follower. Ora, con i tempi dei social, è già tempo di una challenge per scoprire il nome del maschietto di casa Zaccagni-Nasti.