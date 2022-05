Ambra, scoperto l'uomo che le ha fatto dimenticare Allegri

Ambra Angiolini ha ufficialmente archiviato Massimiliano Allegri. Dopo la rottura dello scorso autunno l'ex ragazza di Non è la Rai è tornata a sorridere con un altro uomo. L'attrice e conduttrice è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna in un bar tra baci, abbracci e sguardi complici. Chi è l'uomo che ha fatto dimenticare ad Ambra l'allenatore della Juve? Stando a quanto spiffera La Nuova Sardegna si tratterebbe di Gianluca Roberto, romano che qualche anno fa si è trasferito in Sardegna, a Olbia. Lavora come funzionario, con mansioni dirigenziali, al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola. Nel capoluogo gallurese è molto conosciuto e stimato.