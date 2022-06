Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la verità sull'addio: il gossip

Il presunto retroscena

Stando sempre a quanto riportato da ThePipol un giorno Manuel, che custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi, si sarebbe recato a fare fisioterapia insieme alla sua compagna e al padre Franco. Pare che la Selassié avrebbe forzato per poter entrare durante la seduta. Mentre il nuotatore si sarebbe sottoposto quindi alla terapia, in sala d'attesa si sarebbe scatenato il caos: "Franco tutela il figlio per far rispettare le regole, ma il litigio con Lulù sfcia in termini che non raccontiamo", si legge. Il botta e risposta tra il padre del nuotatore e la Selassié sarebbe stato molto forte, portando così il giovane ad una scelta. Dopo questo primo allontanamento i due si sarebbero riavvicinati, ma con scarsi risultati. Quando Lulù è andata alla festa di Alex Belli e Delia Duran, qualcosa si sarebbe definitivamente rotto tra i due.

La reazione di Manuel Bortuzzo

Il post di ThePipol è stato letto anche da Manuel Bortuzzo che ha commentato dicendo: "Quanto ve piace dì stro***e, buon lavoro di mer*a". La replica di Gabriele Parpiglia non si è fatta attendere: "Manuel, questa tua opinione non è il massimo dell’educazione ma sappiamo che non è una smentita, non andiamo oltre, dai. Sai come sono andate le cose quando sei uscito ed hai visto la scena, non andiamo oltre. Abbraccio. bisogna saperla reggere la popolarità".