Svelato l'identikit della 'nuova amica' di Piqué

La descrizione della presunta nuova fiamma di Piqué

"Ha gli zigomi molto marcati, la forma del suo viso mi sembra molto caratteristica, non è una di quelle ragazze con la faccia da bambola, è come una ragazzina molto giovane, indossa una T-shirt molto basica, ma quando si traveste è molto esuberante", ha spiegato la collaboratrice Laura Fa. Quest'ultima ha poi precisato che: "Il rapporto con lei è abbastanza importante da rompere un matrimonio". Ha poi assicurato che: "Scommetto che questa ragazza non ha messo piede a casa di Shakira, ma nell'appartamento da scapolo di Piqué". Fatto quindi una sorta di identikit, che sebbene non accerti nulla circa l'identificazione dell'identità della presunta nuova fiamma del giocatore, si avvicinerebbe alquanto al suo aspetto reale.