"Messi e De Paul, tensione con l'Argentina: colpa di Tini Stoessel"

Leo Messi stufo della condotta di Rodrigo De Paul. È quanto trapelato nell'ultima puntata del programma tv Socios del espectaculo. L'ex dell'Udinese è da mesi al centro del gossip. Un anno fa la rottura dalla compagna storica Camila Homs, a pochi giorni dalla nascita del secondo figlio Bautista, e successivamente l'inizio della relazione con Tini Stoessel, una delle cantanti più amate e seguite in Argentina. Risultato: negli ultimi mesi si sta parlando di De Paul più per le sue faccende amorose che per i suoi successi in campo. Una situazione che avrebbe infastidito parecchio la Pulce.

La richiesta di Messi a De Paul "Messi e un altro calciatore hanno parlato a quattrocchi con De Paul e gli hanno chiesto di mantenere un basso profilo", ha assicurato il giornalista Rodrigo Lussich. Un'altra opinionista, Karina Iavicoli, ha aggiunto: "Anche Diego Simeone non è contento della situazione. Gli avrebbe detto: "Fai quello che vuoi ma non mostrarti così tanto". Tutti gli altri giocatori della Nazionale argentina starebbero dalla parte di Messi: bisogna concentrarsi sul prossimo Mondiale, che potrebbe essere l'ultimo per l'attaccante del Paris Saint-Germain.