Dall'Argentina: "Rodrigo De Paul e Tini Stoessel sono in crisi"

Non è tutto rosa e fiori tra Rodrigo De Paul e Tini Stoessel, legati da circa un anno. A spifferarlo la giornalista Estefi Berardi nel programma tv argentino Mananisima: "Non va tutto bene come può sembrare. De Paul e Tini appartengono a due mondi diversi. Lei è più giovane, non pensa a mettere su famiglia ed è molto concentrata sulla carriera". Tra i motivi della presunta crisi pure la lontananza: l'ex dell'Udinese continua a giocare nell'Atletico Madrid mentre la Stoessel, nota in Italia per il ruolo di Violetta, è una cantante molto richiesta in Sud America.