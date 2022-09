Tomaso Trussardi, nuovo amore dopo Michelle Hunziker? il gossip

Tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker pare non ci sarà un imminente ritorno di fiamma. Dopo l'annuncio della separazione e le successive paparazzate della presentatrice Mediaset con Giovanni Angiolini (love story che è già finita) il gossip nostrano riferiva di una possibile riavvicinamento tra i due ex coniugi. Voci spazzate via dallo scoop di Diva e Donna che ha recentemente 'pizzicato' il rampollo della celebre casa di alta moda con una donna su uno yacht a largo della Costier Amalfitana in atteggiamenti affettuosi.