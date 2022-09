Icardi e Wanda Nara, "Il vero motivo della separazione"

Dopo nove anni e due figlie insieme, Francesca e Isabella, Mauro Icardi e Wanda Nara si sono detti addio. Nel programma tv argentino Socios del Espectáculo il giornalista Rodrigo Lussich ha svelato il motivo che ha portato l'imprenditrice a dare l'annuncio giovedì 22 settembre. A quanto pare la 36enne ha approfittato della lontananza dal marito per dare la notizia. In questo periodo, infatti, Icardi si trova in Turchia, dove è stato ingaggiato dal Galatasaray, mentre Wanda è tornata in madrepatria per girare la versione locale della trasmissione Il cantante mascherato.

La scelta di Wanda Nara Stando ai pettegolezzi riportati da Lussich, Wanda Nara era ormai stanca del suo rapporto con Mauro Icardi e voleva confermare pubblicamente la rottura già nelle scorse settimane ma il giocatore glielo ha impedito. "Quando lei era a Miami lui si è presentato all'improvviso con i figli e ha fatto di tutto per farle cambiare idea", ha assicurato il cronista, per poi aggiungere: "Wanda non ce la faceva più. Il suo matrimonio era in crisi da tempo e lui continuava a negare tutto sui social network, a dire che avrebbero fatto un figlio maschio. "Questo ragazzo mi farà impazzire", ha detto la Nara agli amici".