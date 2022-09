Icardi e Wanda Nara tra baci e litigi: la videochiamata che infiamma i social

Continua a far discutere la relazione, o presunta tale, tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Sono passati solo tre giorni dall'annuncio social della rottura tra la showgirl e l'imprenditrice argentina e la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ex calciatore ha infatti pubblicato, nelle ultime ore, alcune conversazioni private scambiate con la sua ex moglie. La punta del Galatasaray dà in pasto ai social tre stories su Instagram in cui cerca di mostrare che, nonostante l'annuncio, Wanda Nara non abbia del tutto metabolizzato l'addio con l'ex centravanti dell'Inter. Una situazione, quella tra i due, che sembrava aver preso la strada del definitivo addio finché sono sparite quelle stories, cancellate, e ne sono apparse delle altre, con l'ultima che vede i due, sorridenti, in videochiamata. "Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica", scrive Maurito pubblicando il primo screenshot della chat con Wanda sul suo profilo di Instagram. In un'altra stories, pubblicata poco dopo, l'argentino mostra ciò che Wanda gli scrive: la moglie (o ex moglie) gli chiede dove si trovasse e perché avesse deciso di uscire invece di trascorrere la notte con uno dei suoi figli. Il giocatore del Galatasaray non si scompone e risponde che non deve dare alcuna spiegazione perché è stata Wanda a lasciarlo. Icardi, ironico, poi aggiunge: "Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?. Wanda perde le staffe e gli risponde senza mezzi termini: "Perché sei un bugiardo, da sposato e da single". "Siamo uguali!", afferma Icardi.