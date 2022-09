Wanda Nara in diretta sui social: spunta anche Icardi a sorpresa!

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano . Sembrerebbe per davvero stavolta, anche se dopo l'annuncio ufficiale della showgirl argentina affidato ai social, l'attaccante del Psg non ha mai smesso di dedicarle foto romantiche e dediche d'amore sui social. Dopo nove anni d'amore e due figlie insieme, Francesca e Isabella , il matrimonio della coppia d'oro del calcio sembrerebbe essere arrivato ai titoli di coda. Lo conferma la moglie-agente dell'argentino, che su Instagram ha organizzato una diretta molto partecipata dai fan, durante la quale ha svelato alcuni retroscena intimi della sua relazione ormai al capolinea: a sorpresa, poi, è spuntato anche Icardi!

Icardi, il commento alla live Instagram di Wanda Nara

"Sei innamorata, Wan?", ha chiesto un utente. La risposta è ben presto arrivata: "Su questa passo". Agli oltre 90mila utenti collegati per seguire la live di Wanda Nara su Instagram si è aggiunto direttamente da Istanbul anche Mauro Icardi, che ha voluto lasciare un commento ben visibile da tutti. L'ex Inter è volato in Turchia all'inizio di settembre e con la maglia del Galatasaray ha trovato anche il suo primo gol. "Ti amo", il suo intervento, breve quanto romantico, immortalato dagli screenshot dei fan stupiti. In allegato anche un grande cuore rosso: il finale, per Wanda e Mauro, è forse ancora tutto da scrivere?