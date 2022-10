Dani Osvaldo ha corteggiato Wanda Nara? Le parole dell'ex moglie di Icardi

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per una confessione inedita che ha sorpreso tutti fatta nel corso della versione argentina de Il Cantante Mascherato, dove fa la giurata. Nel programma ci sono dei concorrenti nascosti da spettacolari e fantasiose maschere, ed è proprio sotto una di queste che l'ormai ex lady Icardi ha ritenuto che ci fosse Dani Osvaldo , ex calciatore che si è ormai ritagliato una carriera nel campo della musica.

Il retroscena di Wanda Nara

Per indovinare chi ci fosse sotto la maschera di Olef, la giurata ha incominciato a fare delle domande al concorrente, quindi ha poi concluso: "Per me c'è Daniel Osvaldo. Lo vedo arra***o e con alcuni atteggiamenti che ho visto da lui sul campo da gioco". Poi l'ormai ex lady Icardi ha proseguito dicendo di essere certa che fosse proprio l'ex concorrente di Ballando con le Stelle perché: "canta e perché so che sta per pubblicae un nuovo album". Poi l'imprenditrice ha sganciato la bomba chiedendogli: "Ci siamo incontrati una volta nella sala vip di uno stadio e hai quasi fatto un'incardiata perché ti eri infortunato e non giocavi?". La risposta non ha tardato ad arrivare: "Sbagliamo tutti". Insomma, pare proprio che Wanda abbia svelato che Osvaldo in passato l'avrebbe corteggiata, proprio mentre lei era sposata a Icardi e i due calciatori fossero compagni di squadra.