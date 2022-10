Milan-Juve, Theo ha un motivo in più: il messaggio di Zoe

Il 6 ottobre è un giorno particolare per Theo Hernandez : il terzino del Milan, infatti, compie 25 anni. Per l'occasione al calciatore sono arrivati degli auguri speciali, ovvero quelli della sua compagna, Zoe Cristofoli , che ha condiviso nelle scorse ore un romantico post sul suo account ufficiale Instagram.

Il compleanno di Theo Hernandez

"Happy Birthday to my infinity Love! 3 anni juntos, oggi i tuoi 25. Sei davvero un gran papà e non per modo di dire ma perché nei tuoi occhi c’è l’amore vero per tuo figlio", ha esordito così l'influencer nel suo messaggio social, per poi aggiungere: "Sei una gran persona con un cuore grande sei buono ma soprattutto vero, vivi delle tue passioni. Sei motivazione e con il tuo carattere determinato e combattivo (a volte un po’ troppo testardo) ispiri tantissime persone! Anche noi, la tua famiglia che siamo fieri del nostro papà! Tanti auguri vita mia, vita nostra.. Forever Contigo".