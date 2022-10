Le donne di Totti: Ilary dal podologo, Noemi con Selvaggia Lucarelli

A poche ore di distanza dalla condivisione del video di Noemi Bocchi per strada ripresa a sorpresa da Selvaggia Lucarelli (che ha subito sottolineato come le sneakers della nuova fiamma di Francesco Totti siano di Chanel, stesso nome della figlia dell'ex Capitano della Roma), anche Ilary Blasi è tornata sui social, con nuovi contenuti, che a tanti sono apparsi come l'ennesima frecciatina.