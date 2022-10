Wanda Nara, L-Gante conferma di aver scritto una canzone per l'ex lady Icardi

Nelle scorse ore si è tornati a parlare di Wanda Nara e del presunto flirt con L-Gante , che è intervenuto sabato 8 ottobre in un programma tv argentino dove gli è stato chiesto di commentare le voci che sempre più insistentemente riferiscono di una love story tra il cantante e l'ormai ex moglie di Mauro Icardi . "Hai fatto una canzone per Wanda?", è stato chiesto al rapper dalla conduttrice.

Le parole di L-Gante su Wanda Nara

La risposta non è tardata ad arrivare: "Si, mi sono ispirato a lei per un paio di frasi, ma non posso dirne nessuna, perché stiamo per realizzare un videoclip". Poi è arrivata la domanda tanto attesa: "Ma stai con Wanda o no?". Parole a cui l'artista ha replicato: "La verità è che ci stiamo conoscendo. Non la conoscevo. Lei è una bella donna": Nei giorni scorsi la Nara aveva detto su L-Gante: "Mi ha fatto la canzone più bella, ma non so se avrà il coraggio di pubblicarla".