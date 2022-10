Ilary Blasi a spasso per Roma: la nuova vita da single

La nuova vita di Ilary Blasi senza Totti

Nella giornata di domenica 8 ottobre, mentre il Corriere della Sera sganciava l'ultima notizia su Totti e Ilary, (il 14 ottobre i due ex coniugi si confronteranno in tribunale per la questione della collezione di borsette di lusso che il giallorosso ha sottratto alla conduttrice), la presentatrice in quota Mediaset passeggiava per la Capitale, serena ed imperturbabile come non mai. Una domenica passata all'insegna della riscoperta della Capitale, ma anche il piacere di un buon pasto, a base rigorosamente di patatine fritte e omelette. Una scelta improntata alla semplicità, come lo è anche la Blasi.