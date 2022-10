Totti-Ilary: "Il 14 ottobre la prima udienza per le borse della Blasi sottratte da Francesco"

Nonostante la calma apparente degli ultimi giorni, la battaglia per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta per cominciare. Sebbene il ricorso per la giudiziale non sembra essere stato ancora presentato, dal Corriere della Sera si apprende che ci sarebbe già una prima data sul calendario della querelle giudiziaria, cioè quella di venerdì 14 ottobre 2022. Sembrerebbe che proprio in quel giorno infatti sia stata fissata l’udienza davanti al giudice civile per decidere delle 'borsette' di Ilary Blasi (accessori di lusso dal considerevole valore) che sono sparite per mano dell'ex Capitano della Romadalla cabina armadio della maxi-villa dell’Eur. Ora la conduttrice dell’Isola dei Famosi, ne rivendicherebbe la proprietà quindi la restituzione.