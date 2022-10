Totti e Noemi insieme allo stadio: ecco dove

MONACO (Principato di Monaco) - Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio, ma non a Roma. E nemmeno in Italia. La leggenda giallorossa e la sua nuova compagna sono stati fotografati sulle tribune dello Stadio Louis II, teatro della sfida di campionato tra il Monaco e il Clermont, valida per l'11° turno di Ligue 1. La presenza della coppia non è sfuggita alle telecamere dell'emittente televisiva "Canal+", che sul proprio account Twitter ha commentato la presenza del leggendario numero 10 della Roma con grande stupore: "Francesco Totti è presente al Louis II". In passato Totti e Noemi erano già apparsi insieme sulle tribune di uno stadio, ma nessuno era ancora venuto a conoscenza della relazione. La donna era infatti comparsa nelle immagini all'Olimpico durante la gara tra la Roma e il Genoa dello scorso febbraio.