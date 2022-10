Ilary Blasi, domenica da brividi: prova di coraggio mentre Totti e Noemi....

Ilary Blasi continua a catalizzare l'attenzione del gossip nostrano per un fuoriprogramma davvero eccezionale. Nella giornata di domenica 16 ottobre l'ormaia ex lady Totti si è recata con la figlia Isabel e la sorella Silvia al circo, dove ha dato prova di tanto coraggio .

Ilary impavida

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi venivano immortalati dalle telecamere dello stadio di Monaco, la Blasi ha rischiato di essere investita da una bicicletta. Ma solo per gioco. La showgirl, infatti, non si è limitata ad assistere allo spettacolo del circo di Latina, ma ha anche accettato l'invito di un acrobata che l'ha utilizzata come cavia per una performance. Ilary sdraiata per terra, mentre l'acrobata saltava con la bici sopra la showgirl, senza mai sfiorarla. Un numero da Brumotti, che ha entusiasmato i presenti.