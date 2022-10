Chi è Paola Di Benedetto, fidanzata (?) di Matteo Berrettini: età, lavoro, vita privata

Matteo Berrettini , dopo la storia con Ajla Tomljanovic, avrebbe ritrovato l’amore con Paola Di Benedetto . Almeno questo è ciò che riferiscono con crescente insistenza i rumors che circolano in rete. Classe 1995 e originaria di Vicenza , la showgirl sin da piccola ha maturato la passione e l’interesse per il mondo dello spettacolo ed è per questo che ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Legatissima alla sua famiglia, la showgirl non ha disdegnato in passato qualche ritocchino: una rinoplastica per migliorare il naso che aveva con cui non si sentiva più a suo agio.

Paola Di Benedetto: lavoro e carriera

Modella, influencer e showgirl italiana, Paola Di Benedetto è arrivata seconda a Miss Vicenza e ha partecipato a Miss Grand Prix Veneto, vincendo il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. I concorsi di bellezza le hanno dato la possibilità di farsi conoscere, tanto che appronda in tv diventando ‘Madre Natura’ a Ciao Darwin 7 - La resurrezione, quindi lavora come valletta a Colorado. Nel 2018 partecipata a L’Isola Dei Famosi (dove ha stretto un flirt con Francesco Monte, poi nafragato nel giro di qualche mese) e da lì comincia a fare presenza fissa nei salotti televisivi pomeridiani. Diventata un’influencer di successo, il suo account Instagram vanta infatti oltre un milione di followers. Come opinionista ha partecipato anche a Mai Dire Talk. Nel 2020 ha lavorato su Italia 1 al programma “Disconnessi on the road” insieme a Paolo Ciavarro e Giulia Salemi. Sempre nel 2020 Paola ha partecipato al Grande Fratello Vip, vincendo. La Di Benedetto è anche una scrittrice: il 10 novembre 2020 è uscito il suo primo libro edito da Rizzoli dal titolo: “Se ci Credi. Ci vogliono Testa e Cuore”. Nel 2022 è stata alla co-conduzione di PrimaFestival di Sanremo, al fianco di Ciro Priello e Roberta Capua.

La vita privata e gli amori

Attualmente Paola di Benedetta starebbe frequentando il tennista Matteo Berrettini. I due sarebbero stati avvistati a Torino, in albergo. In passato la showgirl è stata sarebbe stata legata anche a Rkomi, il cantante. I due sono stati avvistati in una discoteca di Milano a maggio ’22. Un flirt mai confermato ufficialmente. L’ex Miss è stata legata sentimentalmente anche al cantante Federco Rossi. La relazione è nata nel 2018, ma poco dopo i due si sono lasciati per poi ritornare insieme. Tre anni di amore e passione, che però pare non siano bastati per colmare le divergenze tra i due. Al nome di Paola è stato affiancato il nome di Stefano De Martino. I rumors hanno riferito di una presunta frequentazione dei due, cosa che però è stata smentita dalla diretta interessata. Certa, invece, la precedente relazione per tre anni e mezzo con il calciatore del Vicenza Matteo Gentili. La fine della loro storia è stata al centro di molte discussioni poiché secondo Paola i due si sarebbero lasciati ben prima della sua partecipazione all’Isola dei famosi, dove la showgirl si avvicinò a Francesco Monte.