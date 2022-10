Paura per Selvaggia Lucarelli: tassista aggredisce il padre di 88 anni

Selvaggia Lucarelli è tornata a far parlare di sé non più per l'offesa ricevuta a Ballando con le Stelle da Iva Zanicchi (storia ormai conclusa con le pubbliche scuse da parte della cantante), ma per la parodia al caso Ferragnez-Leone. In un video si è sentito, infatti, che una voce femminile, ha chiesto al primogenito di Chiara Ferrani e Fedez, di fare un sorriso (presumibilmente in favore di fotocamera) prima di proseguire con il suo disegno. Una vicenda che ha destato polemiche sui social. Sul tema la Lucarelli aveva manifestato già il suo disappunto, per poi passare alla satira. Nelle sue Instagram stories si è visto prima cercare di fotografare il suo gatto, intimandogli di non concedergli il filo con cui giocare se non si fosse messo in posa, poi ha cercato di immortalare il figlio, che però non l'ha presa proprio bene. Insomma, ancora una volta la Lucarelli sorprende e diverte con la sua ironia.