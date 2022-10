Morata e la rivelazione di Alice Campello: “Il regalo più bello mai ricevuto”

Morata ed il regalo più bello a Alice Campello

L'influencer ed imprenditrice ha svelato parlando di Morata che "la cosa più bella che mi regala è il fatto che mi mette come priorità. Ogni giorno mi regala il suo tempo e appena ha un giorno libero o un'ora libera pensa a cosa potrebbe fare con me". Poi Alice ha aggiunto: "I regali materiali non fanno capire quanto vi ami una persona, soprattutto quando hanno molta disponibilità economica". Tra le altre rivelazioni fatte dalla Campello, anche il fatto che la bimba che attende dal calciatore (quarta figlia per la coppia) nascerà in Spagna. Mentre gli altri figli della coppia Alessandro e Leonardo sono nati a Mestre nel 2018 e Edoardo nel 2020 a Torino. E sui figli ha aggiunto anche che Leo ha il carattere di Alvaro: "Ama fare mille cose, ama lo sport, non sa stare fermo". Cosa diversa invece per Alessandro che ama stare sul divano "odia camminare e mangia tutto il giorno, è super maturo". Mentre su Edo ha detto che è "supersolare e affettuoso".