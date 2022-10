Theo Hernandez shock: ladri in casa con bimbo e compagna, attimi di terrore

Grande paura per Theo Hernadez e la sua famiglia. Nella serata di ieri alcuni malviventi hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Cassano Magnago (provincia di Varese) in presenza di Zoe Cristofoli e del figlio della coppia. Il calciatore non si trovava in casa poiché era presente al Gran Galà del Calcio. Da una prima ricostruzione i banditi hanno preso oggetti di valore e preziosi. La presenza delle telecamere di sorveglianza e la ricostruzione fatta dalla partner del calciatore del Milan sono di grande aiuto per le indagini.