Milan-Juve, Theo Hernandez si confessa: Milano, il futuro e la vita privata

Theo Hernandez è pronto a fare il suo rientro contro la Juve dopo l'infortunio all'adduttore che lo ha tenuto fuori nella trasferta di Empoli e mercoledì in Champions League contro il Chelsea. Il terzino francese, che ha saltato anche le sfide di Nations League contro Austria e Danimarca, sarà regolarmente in campo sabato alle 18. Pioli ritrova dunque uno dei suoi uomini migliori per il big match contro la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri . A ridosso della sfida contro la Juve, Theo Hernandez ha rilasciato un'intervista alla Rivista Undici nel quale ha parlato di passato, presente e futuro: " “Quando sono arrivato al Milan non difendevo bene - ammette -. Adesso sono migliorato, ma posso ancora migliorare in tante cose diverse. Migliorare con la Champions League? No, io cresco qui, in allenamento, tutti i giorni, lavorando, facendo quello che dice il mister. Ho quasi 25 anni e devo continuare a lavorare, perche? voglio crescere e migliorare ancora. Sono molto felice al Milan, la gente qui mi aiuta e mi ama, la squadra è forte e lavoriamo bene. Io e i miei compagni vogliamo scrivere altre pagine importanti della storia del Milan: abbiamo cominciato bene la nuova stagione e vogliamo continuare così. I nostri tifosi ci aiutano sempre, sono il vero plus di questo club”.

Milan, Theo Hernandez sul futuro

Theo non guarda al futuro ma vuole crescere nel e con il Milan: "Per adesso voglio solo lavorare e fare le cose bene. Sono ancora giovane, c’è ancora tanto tempo, io non penso al futuro. Mi immagino una bella carriera? Sì. Ma non so cosa succederà, e non ci penso nemmeno. Penso solo ad ora, al presente, alla prossima partita, al prossimo allenamento, a lavorare e fare le cose nel miglior modo possibile". Sul gruppo che si è cementato con la vittoria dello scudetto ammette: “È molto importante. Noi abbiamo una squadra incredibile, con giocatori fortissimi, siamo veri amici. Lavoriamo bene tutti assieme. Siamo giovani ma non giovanissimi, stiamo crescendo e maturando molto, come singoli e come gruppo, e per questo abbiamo vinto lo scudetto. Perché abbiamo lavorato bene, assieme, e il mister ci ha aiutato“.

Theo Hernandez sull'arrivo del primogenito

Da sei mesi esatti (7 aprile 2022) Theo e Zoe Cristofoli sono diventati papà e mamma: "Mi piacerebbe tanto che Theo Jr. diventasse anche lui uno sportivo, calciatore, magari. Ma è ancora troppo piccolo! Lui è la cosa più bella che c’è al mondo. Essere padre ti mette in pace con l’universo. La mia vita è semplice: io gioco a calcio e dopo sto con lui”.