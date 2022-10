Milan-Juve, Allegri: "Bonucci rientra, Milik sta meglio"

Dopo le vittorie contro Bologna (3-0) e Maccabi Haifa (3-1), la Juve è chiamata a rispondere presente nel big match della nona giornata di Serie A contro il Milan in programma sabato alle 18 al Meazza. I bianconeri hanno ritrovato il successo dopo un settembre nero caratterizzato da due pareggi e tre ko e grazie ai tre punti conquistati in settimana contro gli israeliani hanno mosso la classifica di Champions League dopo aver rimediato due sconfitte nelle sfide contro Psg e Benfica, entrambe per 2-1. Un ritorno al passato per Massimiliano Allegri, al Milan dal 2010 al 2014. Con il Diavolo il tecnico livornese ha anche vinto uno scudetto (2010-11) e una Supercoppa italiana (2011). Ora, però, è l'allenatore della Juve e nella conferenza stampa della vigilia ha presentato così la gara contro i campioni d'Italia di Stefano Pioli.