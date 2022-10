Wanda Nara lascia L-Gante e torna da Icardi? Cosa sta succedendo

Wanda Nara è tornata a far notizia per un annuncio fatto sul suo profilo Instagram, dove ha annunciato di essere in procinto di lasciare Buenos Aires. Inutile dire che sono bastati un post e le parole dell'imprenditrice per scatenare l'immediata reazione dei followers. In tanti infatti hanno dato per scontato (e sperato) che l'imprenditrice stia finalmente tornando a Istanbul per ritrovarsi con Mauro Icardi ed i figli, che non hanno preso molto bene i rumors sul flirt tra la Nara e L-Gante. E sempre sui social c'è qualcuno che chiede a Wanda di portar via con sé il cantante, specialmente dopo il gossip che li vede protagonisti (tra gli ultimi anche quello riguardante dei presunti baci che ci sarebbero stati tra i due durante una serata).