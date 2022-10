Vittoria Deganello, il figlio di Murgia e l'aborto: la confessione social

Vittoria Deganello è tornata nelle scorse ore sui social per rispondere ad alcune curiosità dei fan riguardanti la sua gravidanza: “Il pancino è arrivato dalla dodicesima settimana , l’esplosione da 3/4 giorni. Ancora è misto a un po’ di gonfiore, infatti la mattina molto meno rispetto la sera”. L'ex volto di Uomini e Donne ha poi parlato dei sintomi: “Non ho avuto nessun avviso dalla gravidanza, nessun sintomo, me lo sentivo. Prima del ritardo ho avuto dolori identici alle mestruazioni, forse addirittura un po’ più marcati. Ho l’ansia perenne per ogni cosa. Sarà Toro , più testardo della madre“.

Vittoria Deganello e la gravidanza da single

L'influencer ha poi ammesso "non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta”. Mentre sull'ipotesi aborto ha aggiunto: "Nell’istante in cui sono rimasta sola si. Presa totalmente dal panico, stavo male. Non sapevo quale sarebbe stata la scelta giusta per il bene di questa creatura… Sono stati giorni infernali, dopodiché una mattina mi sono svegliata, mi sono guardata allo specchio e con lucidità mi sono fatta forza. Con grande maturità e responsabilità ho preso la decisione più bella e importante della mia vita, consapevole di voler, e soprattutto poter, donare amore, rispetto, coraggio e felicità. A oggi non voglio neanche ricordarlo quel momento perché non so come io abbia potuto solamente pensarci. So che è precoce, ma ora non conosco vita senza di lui/lei“.

Il nome del bambino

A Vittoria capita spesso di pensare al futuro, ma questo particolare e delicato momento le impone di concentrarsi solo sul presente. Al suo fianco, se al momento non c'è il papà del bambino, c'è invece di sicuro la famiglia della Deganello, che all'arrivo del nuovo bebè hanno reagito con grande entusiasmo. E sul nome da dare al nascituro, ha rivelato: "Non sono convinta di nessun nome che ho pensato. Sto cercando di condividere dei nomi con la mia famiglia, ma siamo molto in disaccordo. So già che sceglierò all’ultimo momento“.