Diletta Leotta, è lei la Champions di Loris Karius? L’incredibile gossip

Il suo ruolo in campo gli impone di evitare di prendere gol, ma questa volta sembra che Karius il gol l'abbia fatto, non in porta, ma nel cuore della bella Diletta Leotta. Ebbene sì, l'ultimo gossip che sta facendo molto discutere sul web riguarda il nuovo amore nato tra la conduttrice e il portiere del Newcastle. L'indiscrezione è stata lanciata dalla rivista Gente: secondo il settimanale, la Leotta, dopo aver chiuso la storia con l'influencer e surfista Giacomo Cavalli, avrebbe intrapreso una nuova relazione con Karius. Il portiere, ex Liverpool, non è il primo amore sportivo per Diletta.