Ilaria D'Amico, Totti e Ilary Blasi: che succede

Totti e Ilary, le parole di Ilaria D'Amico

La giornalista, che dal 27 ottobre debutterà su Rai 2 con il programma 'Che c'è di nuovo' a propostio della separazione tra il Pupone e la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha commentato: "Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci. Secondo me anche loro avrebbero voluto tenersi lontani da questo terribile clamore", poi ha proseguito con: "Nessuno deve arrivare alla fine del mese. Conoscendoli, penso che entrambi avrebbero voluto l'opposto rispetto al risentimento che sta uscendo". Poi ha concluso: "Tutte le storie che finiscono sono scritte malissimo quando ti volti dall'altra parte. Non mi sento di condannarli, provo tenerezza. Avranno bisogno di tempo per non sentirsi più come cooppia, ma solo come genitori. E lo sei sempre".