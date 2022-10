Buffon e Totti, da compagni in Nazionale a vicini di casa? L'indiscrezione

Buffon e Ilaria D'Amico: nuova casa a Roma Nord

Secondo Chi, la coppia si trova nella Capitale per un motivo molto importante. Dai prossimi mesi infatti, la D'Amico sarà impegnata in un programma televisivo e per questioni lavorative la coppia avrebbe deciso di prendere una casa a Roma... nord. Sì, proprio a Roma nord dove è in procinto di trasferirsi anche Francesco Totti per vivere dove abita Noemi la sua nuova compagna. Dalla nazionale a vicini di casa? Buffon e l'ex capitano della Roma potrebbero ritrovarsi in questa nuova avventura extra calcistica.