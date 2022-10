Juve, Buffon: "Ho mandato un messaggio ad Agnelli dopo il derby..."

TORINO - Una vittoria fondamentale nel derby per risollevare classifica e morale: obiettivo raggiunto per la Juve che ora prova a guardare con maggiore convinzione al futuro. Sul momento della formazione di Allegri e sulla vittoria contro il Torino è intervenuto l'ex portiere bianconero, la leggenda: Gianlugi Buffon. Queste le sue parole: "La Juve? Contro il Torino l’ho rivista convincente, penso possa essere il primo passo per rioccupare le posizioni alle quali deve ambire". Iniezione di fiducia per Bonucci e compagni da parte di Super Gigi che svela un retroscena post vittoria nel derby della Mole: "In questi momenti certi consigli possono dare fastidio, e proprio l’altro giorno ho scritto un messaggio al presidente Agnelli solo per mandargli un abbraccio…”.