Wanda Nara a Istanbul ma non da Icardi: il mega hotel dove vive ora

Wanda Nara ha lasciato l'Argentina per far ritorno dai suoi cinque figli a Istanbul, dove ormai la famiglia vive, in seguito al trasferimento di Mauro Icardi al Galatasaray. La manager, al centro del gossip internazionale per la sua relazione con LGante, nelle scorse ore ha rivelato la reazione dei figli alla notizia della fine della relazione con il calciatore. Pare che i cinque figli di Wanda Nara (3 avuti da Maxi Lopez e 2 da Icardi), abbiano preso molto bene la separazione tra l'imprenditrice ed il giocatore del Galatasaray.