Totti-Blasi: le borse tornano a Ilary, ma lei...

Francesco Totti avrebbe restituito le borsette (prese in 'ostaggio') a Ilary Blasi. L'indiscrezione è stata lanciata dal Corriere della Sera, che ha riferito del primo passo fatto dall'ex Capitano della Roma nei confronti dell'ormai ex moglie. La collezione di borse (tra cui alcune di Chanel, Dior, Gucci e Hermés) della showgirl erano state rimosse per ripicca dalla cabina armadio della villa all’Eur, quando la legittima proprietaria era in vacanza in Croazia. Un'azione, quella di Totti, fatta come reazione al prelievo della preziosa collezione di Rolex (il cui valore supererebbe il milione di euro), custoditi in una cassetta di sicurezza di una banca. Recentemente Ilary ha condiviso una Instagram story dove la si vedeva nel salone dell’amica hair-stylist Alessia Solidani, sfoggiando al braccio una sontuosa Chanel, che in tanti hanno ritenuto essere una di quelle appena riscattate.

Totti e la restituzione delle borse: la reazione di Ilary Blasi Se il giallorosso pensava che il suo gesto distensivo suscitasse una reazione paritaria da parte della conduttrice dell'Isola dei Famosi, si sbagliava di grosso. Ilary non sembra abbia intenzione di restituire a Totti i Rolex, che risultano ancora irreperibili. Gli sforzi dei legali di entrambe le parti (Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei), non sono bastati per convincere l'ex Letterina a scongiurare la separazione giudiziale. la cui prima udienza potrebbe essere fissata nel 2023. Al contrario, il giudice civile davanti al quale è approdata la querelle Borsette contro Rolex sarebbe in procinto di fissare un'udienza in tempi brevi.