Totti, bacio a Noemi in pubblico a Roma mentre Ilary ....

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati nelle scorse ore mentre si scambiavano baci e dolci carezze in un ristorante a Santa Severa, un luogo molto caro all'ex Capitano della Roma. La coppia ormai non si nasconde più. Dopo la presenza ad eventi e feste, sono arrivati anche i siparietti d'amore. Le immagini pubblicate dal setimanale Gente attestano quanto la storia d'amore tra il giallorosso e la flower design stia andando a gonfie vele. Nello stesso locale un mese fa si era svolta la festa di compleanno dell'ex calciatore, dove non sono mancate effusioni in pubblico con Noemi.