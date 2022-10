Icardi e Wanda Nara, volano gli stracci: licenziata!

Mauro Icardi è tornato alla ribalta della cronaca per un rumors sempre più insistente che riguarda Wanda Nara e il Galatasaray. Secondo alcuni media turchi, l'ex giocatore del Paris Saint-Germain avrebbe licenziato l'ormai ex moglie dal suo ruolo di agente. Una notizie che sta infiammando i social e che promette nuove scintille in quella che ormai, a detta di molti, non è più una semplice separazione, ma una soap opera.