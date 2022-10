Wanda Nara, ecco il patrimonio che avrà dopo il divorzio da Icardi

Icardi e Wanda Nara , dopo la separazione c'è un patrimonio da dividere . Secondo quanto dichiarato dall'avvocato Ana Rosenfeld nel corso del programma A La Tarde, tra il calciatore e la manager-agente ci sarebbe già un accordo di divorzio che ripartisce così le sostanze patrimoniale dell'ormai ex coppia. Accordo che risale ad un anno fa e firmato in Italia. Ma che non è attualmente operativo, poiché i due sono al momento solo separati.

Icardi e Wanda Nara: il patrimonio da dividere

"Gli immobili sono stati lasciati a Wanda, alcuni, e contanti, e lo stesso è stato lasciato a Mauro Icardi. Ognuno gestisce il suo patrimonio, l'hanno firmato lo scorso anno", ha sottolineato il legale al programma A la Tarde, dove in precedenza era stato rivelato dal giornalista Diego Esteves che il patrimonio del calciatore del Galatasaray ammonterebbe a 70 milioni di euro, tra prorpietà in diversi Paesi, auto sportive di lusso e lo stipendio di 10 milioni all'anno che riceve dal PSG e dalla squadra di calcio turca. Il legale ha aggiunto che "gli accordi presi non possono essere sciolti". Circola voce che Icardi non voglia più avere la Nara come suo agente, tanto da impedirle anche di riscuotere la sua percentuale come sua rappresentante nella trattativa con il Galatasaray. Nell'accordo ci sarebbero anche delle questioni legate alle figlie Isabella e Francesca, ma che al momento non è dato sapere.