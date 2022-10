Wanda Nara, L-Gante sfotte Icardi: "Io lo uso..."

Wanda Nara-LGante-Mauro Icardi: il triangolo amoroso continua a catalizzare l'attenzione del gossip nazionale ed internazionale. Nelle scorse ore il cantante è tornato a parlare della sua relazione con la manager dopo le voci sul loro flirt. Il cantante ha avuto delle belle parole per l'imprenditrice, che dopo un mese passato in Argentina è tornata a Istanbul dai suoi figli: "Mi ha consigliato per sempre. Mi manca come ogni persona con cui hai passato del tempo ed è andata via. Ognuno ha la sua vita. Sono una persona che capisce abbastanza per me. Abbiamo tutto tranne il dramma. Devi solo vivere". E sulla possibilità di un incontro tra i due all'estero ha commentato: "Non è qualcosa che mi chiedo molto, vado d'accordo e parliamo. Siamo ottimi amici. Amici che vanno molto d'accordo. Parliamo di tanto in tanto".