"Ambra Angiolini non ha vergogna. È ancora a casa nostra": lo sfogo di lady Pazzini

Ambra Angiolini, dopo le recenti foto con Francesco Renga (che hanno infiammato i social) è tornata a far notizia nelle ultime ore a causa di una Instagram story condivisa da Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini, che è tornata a parlare della vicenda dell'appartamento milanese 'occupato' dalla showgirl. La casa fu presa in affitto dalla giudice di X Factor e dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri durante la loro love story. Una relazione che purtroppo non è andata bene. Il tecnico, a cui pare sia intestato il contratto di affitto, andò via da quella dimora dopo la fine della relazione con l'attrice, mentre quest'ultima scelse di rimanervi. La moglie di Pazzini aveva dichiarato che la vicenda è in mano ai legali e che non ne avrebbe più parlato.