Ilary Blasi, addio a Totti e all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione

Ilary Blasi e L'Isola dei Famosi

"Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall'amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell'Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione", si legge sul magazine. Ilary, quindi, dopo l'addio a Totti ha scelto di continuare a lavorare e tornare al timone del popolare reality show di Canale 5. Quanto guadagna Ilary Blasi per la conduzione dell'Isola dei Famosi? La showgirl riceve un ragguardevole compenso. Stando ai rumors la conduttrice percepirebbe per ogni edizione quasi un milione netto di euro.