Totti lascia Noemi a casa: in viaggio da single

Francesco Totti è tornato a riempire le pagine del gossip nostrano per il suo recente viaggio in Medioriente, senza la sua nuova compagna Noemi Bocchi, che fino a questo momento lo ha seguito in ogni luogo e con cui è stato avvistato recentemente anche nel Principato di Monaco. Perché il Pupone, dopo larestituzione delle borsette griffate a Ilary Blasi, ha scelto di mettersi in viaggio stavolta da solo? In tanti hanno subito ipotizzato che ci possa essere stato già qualche ripensamento nei confronti della sua nuova relazione. Ma la verità è un'altra.