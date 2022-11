Totti e il messaggio ad Antonella Fiordelisi, parla l'amico: "A volte è meglio tacere"

Francesco Totti e Antonella Fiordelisi : un gossip che è scoppiato al Grande Fratello Vip in seguito alle rivelazioni fatte dalla gieffina nei giorni scorsi (ha affermato che l'ex di Ilary Blasi l'avrebbe contattata due mesi fa circa sui social, inviandole un messaggio con scritto "ciao"). Per cercare di far chiarezza su quale sia la verità e cosa sia realmente accaduto ci ha pensato il sito web Biccy, che ha raggiunto l'amico dell'ex Capitano della Roma, Alex Nuccetelli , che proprio nelle scorse ore ha avuto modo di parlare con l'ex calciatore in merito ai presunti contatti con la schermitrice.

Totti-Fiordelisi: le parole di Nuccetelli

"Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po' recidiva, ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip", poi l'affondo: "Che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina". Poi su giallorosso ha detto: "Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene da 20 anni e non mi direbbe bugie. Lui ieri mi ha detto: "Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza". Nuccetelli ha poi proseguiti dicendo: "Se è stata consigliata da avvoltoi, hanno fatto un passo falso. Il fatto non sussiste. Me l'ha garantito e lui non mi racconta falsità".